二つの台風が２７日、関東に接近し、神奈川県や静岡県、千葉県などに一時、レベル４の「土砂災害危険警報」が発表された。

山口県では家屋に土砂が流入し、男性１人が行方不明になっている。夕方ごろには関東で大雨が見込まれ、過去に浸水被害のあった東京都品川区などでは、住民らが店舗前に土のうを積むなどして備えた。

山口県平生（ひらお）町では２６日夜に土砂崩れが発生。民家に土砂が流れ込んで７０歳代の男性１人と連絡が取れていない。県は２７日未明に陸上自衛隊に災害派遣要請し、早朝から、自衛隊や消防、警察などが約１１０人態勢で捜索している。消防によると、男性宅は２階建てで５人暮らし。女性２人が重傷、別の男性１人が軽傷を負った。もう１人の男性にけがはなかった。

一帯は瀬戸内海に面した山あいの農村地。下関地方気象台によると、現場周辺は２４日に土砂災害注意報が発令され、２６日夜も継続していた。近くに住む女性は「とてもショック。早く見つかってほしい」と話し、捜索を見守った。

千葉県長南町では、一宮川水系の三途川が増水して水があふれ、民家の近くまで迫った。県によると、同町の２７日午前５〜６時の１時間雨量は５２ミリを観測。町は午前７時５０分に全域に避難指示を発令し、住民らが避難所に身を寄せた。

三途川近くの建設会社は資機材を避難させる作業に追われた。男性社員は「ここはいつも川があふれる場所。午前中でこの状態なら、夜は完全に水につかる」と不安を口にした。

相模原市は２６日の時点で、市内の公民館や小学校など計９９か所に避難所を開設。同市中央区の上溝公民館で一夜を過ごした一人暮らしの女性（８２）は、食パンや栄養補助食品など２食分をリュックサックに詰めてきたといい、「足の調子が良くなく、歩くのも一苦労。悪化してからでは遅いので、早めの避難を心がけている」と話した。

昨年９月の豪雨で浸水被害があった東京都品川区の戸越銀座商店街では２７日朝、複数の店舗の入り口に浸水を防ぐための土のうが積まれていた。商店街にある美容室「ブルースタイル」では、昨夜の営業終了後に４袋を積み上げた。昨秋の雨では床上浸水となり、店のフロア一面が泥水に覆われたという。店長の酒井つぐみさん（２８）は「店舗前が川のようになって自転車が流れていた。今回は台風が二つ来ていて心配。被害がないことを祈るばかり」と話した。

今月初めの台風６号接近時に河川氾濫の危険が高まった目黒区では午前８時、崖崩れや浸水に不安のある人に向けて３か所に自主避難所を開設。区はＳＮＳで不要不急の外出の自粛などを区民に呼びかけた。