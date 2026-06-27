2軒リーチに切る牌がないが、放銃すればトップ目から転落。まさに絶体絶命の場面だった。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージP卓が6月26日に行われ、今大会注目女流の一人、高津柚那（最高位戦）が迎えたピンチに視聴者の視線が集まった。

【映像】あなたなら何を切る？追い詰められた高津の大長考

第1試合の南4局。高津は3万2400点持ちでトップ目。ここに堀慎吾（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）と親の石井一馬（EARTH JETS・最高位戦）が立て続けにリーチをかけてきた。アガリを目指していた高津の手はタンヤオのリャンシャンテンで安全牌がない。解説の河野直也（最高位戦）は「（切る牌が）なくない！？」と声を上げ、実況の日吉辰哉（連盟）も「え、わかんない…」と絶句した。

放銃すればトップ目から転落はおろか、4着落ちもあるこの場面。高津は頬を膨らませ、時に首をかしげ、卓上を凝視する。打牌候補の端牌である1筒はいずれにも通っておらず、ならばせめて親の石井には通る牌を選びたいところだがそれもない。1分、2分、時間は過ぎていく。河野はひとしきり高津の思考を語るが、その題材も尽きた。日吉は「静寂が高津を飲み込むか、それとも道を切り開くか」と高津の打牌を待つ。

この時、堀は5・8索待ち、石井はカン7索待ち。高津は全てを持っている。堀の捨て牌には2索があるが、片スジを頼りに打5索とすればロンと言われてしまう。高津がひねり出した答えは3索の暗刻落とし。1度勝負すれば3巡しのげる上級者の戦術を取った。見事、危機を脱出した高津に河野は「3索！よく選んだね！」と絶賛。視聴者からも「よく止めた！」「ひねり出した―！！！」「よくぞ」「魂の3連打」「えらい！」と高津の知恵と勇気を称える声が寄せられた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

