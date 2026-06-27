歌手の和田アキ子（76）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。FIFAワールドカップW杯北中米大会で1次リーグ突破を決めた日本代表の次戦、ブラジル戦についてコメントした。

“にわかファン”を自称し、毎週のようにサッカー日本代表について熱弁を振るっている和田。この日も、3大会連続で決勝トーナメント進出を決めた日本代表を称賛した。

「次はしかしブラジルですからね」と次戦の相手となるブラジルに触れ、「5回優勝してますからね。でも、今回の日本のメンバー強いですね」と和田。「今回の日本のメンバーってにわかファンですけど、ほとんど海外から来てるもんね。海外を経験してるから、怖いとあんまり思わないっていうか」と指摘した。

「反対に昨日の堂安（律）さんとかのコメントを聞いてみると、“ブラジルとやれるなんて夢のようだ”って。“やれるとこまでやってみる”みたいな。そういう取り方もあるんだと思って」と感心。「それだけでもうれしいと思っているけど、カチカチじゃなくて行けるんじゃないかな。ひょっとしたらひょっとしますよね、日本」と期待を膨らませた。

日本とブラジルの対戦成績はそ1勝11敗2分け。昨年10月の国際親善試合で逆転勝ちしたことも記憶に新しい。和田は「でもメンバーも違ってるしね。ブラジルの人に言わせるとそのときは中心を守る選手が休場してたらしい。どうにでも言えますよ」とさらり。

この和田のコメントに、アシスタントの垣花正も「アッコさんどんどん詳しくなってます」と感心。和田は「そうなの。でも夜中の2時はちょっと堪えますね」と日本時間の午前2時キックオフとなる次戦に本音も。「こういう言い方したら失礼ですけど、必ずどっかで最初から最後までやります、次の日。ダイジェストシーンはもちろんやりますけど最初から最後までやります」と開き直りつつ「いや、楽しみにしましょう。応援しましょう、みんなでね」とエールを送った。