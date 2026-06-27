◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組第３戦 ニュージーランド１―５ベルギー（２６日、ＢＣプレイス・バンクーバー）

４大会連続１５度目出場のベルギー（ＦＩＦＡランク９位）が４大会ぶり３度目出場のニュージーランド（同８５位）に５―１で圧勝し、１次リーグ１勝２分けの勝ち点５となり、グループ１位で２大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。

ベルギーは序盤からシュートを重ねるなど、積極的なプレーを続けた。前半２０分にはＦＷトロサールのシュートが相手ＤＦの腕に当たったとして一度はハンドの判定でＰＫを与えられたが、ＶＡＲによりノーペナルティーに。ただ前半２８分にはトロサールがＣＫの流れからこぼれ球に反応し、右隅にゴールを決めて先制した。

後半５分にトロサールのシュートが味方に当たったが、跳ね返ったボールに自ら合わせてこの日２点目を挙げた。後半２１分にはトロサールのパスを受けたＭＦデブルイネが左足でネットを揺らし、チーム３点目。

ベルギーは前回大会でまさかの１次リーグ敗退。雪辱を期す今大会はエジプト（１△１）、イラン（０△０）と引き分けていたが、ニュージーランドに快勝。終盤には途中出場のＦＷルカクにもゴールが生まれ、初優勝へ弾みをつけた。

◆ベルギー（４大会連続１５度目） ＦＩＦＡランク９位。Ｗ杯最高成績は２０１８年大会の３位。欧州選手権最高成績は７２年の４位。２５年１月からリュディ・ガルシア監督（６２）が指揮。主な選手はＧＫクルトワ（Ｒマドリード）、ＦＷトロサール（アーセナル）。欧州予選は５勝３分けの無敗で突破。首都ブリュッセル。人口約１１５０万人。