2026年6月16日！ MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！」

記事ポイント MLAが「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」PR発表会を開催杉浦太陽さんと辻希美さんが、父の日や家族の食卓についてトークを展開オージー・ビーフのローストビーフが登場し、やわらかさとジューシーな旨味を紹介 MLAが「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」PR発表会を開催杉浦太陽さんと辻希美さんが、父の日や家族の食卓についてトークを展開オージー・ビーフのローストビーフが登場し、やわらかさとジューシーな旨味を紹介

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリアが「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」メディア向けPR発表会を開催しました。

2026年6月16日(火)、ベルサール六本木 ホールBにて実施された発表会には、キャンペーンのアンバサダーである杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻がゲストとして登場しています。

日常の思わず「モ〜！」と言いたくなるエピソードや、家族の絆を深める食卓について語られました。

MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」

開催日：2026年6月16日(火)場所：ベルサール六本木 ホールBゲスト：杉浦太陽さん、辻希美さんアンバサダー：杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻発行者：MLA(ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア)

「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」は、父の日という機会を通じて、家族でオージー・ビーフを囲む時間を提案するキャンペーンです。

発表会では、杉浦太陽さんと辻希美さんご夫妻が、家庭でのエピソードや家族イベントで食卓を囲む時間について話しました。

オージー・ビーフは、日本の食卓で50年以上の歴史を持ち、輸入牛肉トップシェアを誇る牛肉として紹介されています。

「モ〜！」エピソードを札で伝えるトーク企画

辻希美さんが杉浦太陽さんに対して日々の「モ〜！」と思った出来事を披露する企画が実施されました。

エピソードの強さに応じて「モ〜！札」を上げると、スクリーン上のカウンターがリアルタイムで連動してカウントアップしていく演出です。

普段はなかなか口に出せない感謝しているエピソードも語られ、お子さんたちと杉浦さんのやり取りを見た微笑ましい瞬間にも触れられました。

家族の食卓について語る杉浦太陽さんと辻希美さん

トークでは、日常の出来事だけでなく、家族の絆を深める食卓のあり方についても話が広がりました。

杉浦太陽さんは、父の日などの家族イベントでは、みんなでご飯を食べることが鉄則だとコメントしています。

先日オージー・ビーフを夕食に準備したところ、子どもたちがすぐに帰宅し、一家団欒でオージー・ビーフを楽しめたというエピソードも紹介されました。

日本の食卓とオージー・ビーフの取り組み

イベントの冒頭では、MLA駐日代表のトラヴィス・ブラウンさんが、日本国内におけるオージー・ビーフの取り組みとキャンペーンの意義について挨拶しました。

安全で高品質なオーストラリア産牛肉を日本の食卓へ届けることの大切さと、父の日に家族全員で美味しさを分かち合うことが語られています。

焼肉やステーキなど、オージー・ビーフを家族みんなで楽しむ方法にも触れられました。

特製ローストビーフで「モ〜！」を笑顔に変える演出

トークセッションの後半には、ステージに特製のオージー・ビーフ ローストビーフが登場しました。

カウントされた「モ〜！」の数に応じたボリュームでお肉が用意され、そのまま杉浦太陽さんと辻希美さんへのプレゼントとして贈られています。

ステージ上では、プレゼントされたローストビーフをお互いに食べさせあい、やわらかさとジューシーな旨味を味わう場面もありました。

父の日に感謝を伝えるオージー・ビーフの食卓

辻希美さんは、日ごろからお父さんに感謝していることを話しました。

息子さんが高校に進学するタイミングで、ネクタイの結び方をお父さんが教えている姿が微笑ましかったというエピソードも披露されています。

父の日にオージー・ビーフと一緒に感謝を伝え、家族で素敵な時間を過ごしてほしいというコメントで締めくくられました。

やわらかくジューシーなオージー・ビーフは、父の日の食卓で家族が集まるきっかけになります。

焼肉やステーキ、ローストビーフなど、家族みんなで囲む牛肉の時間を楽しめます。

MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」のPR発表会はいつ開催されましたか？

A. 2026年6月16日(火)に、ベルサール六本木 ホールBで開催されました。

MLAが実施したメディア向けPR発表会です。

Q. 発表会には誰がゲストとして登場しましたか？

A. キャンペーンのアンバサダーである杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻がゲストとして登場しました。

家庭でのエピソードや家族の食卓について話しています。

Q. 発表会ではどのような演出がありましたか？

A. 辻希美さんが「モ〜！札」を上げると、スクリーン上のカウンターがリアルタイムで連動してカウントアップする演出が行われました。

Q. ステージに登場したオージー・ビーフは何ですか？

A. トークセッションの後半に、特製のオージー・ビーフ ローストビーフが登場しました。

カウントされた「モ〜！」の数に応じたボリュームで用意されています。

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