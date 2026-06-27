【台風情報】東京ではきょう夕方から夜遅く台風7号最接近　浸水や氾濫に警戒を　最新進路予想は？

気象庁は27日午後1時27分、東京都の気象解説情報を出した。

気象庁によると、伊豆諸島北部では27日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。

東京地方では、27日夕方から夜のはじめ頃にかけて、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。伊豆諸島では、27日夜のはじめ頃から28日明け方にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。

気象概況

本州付近に前線が停滞し、活動が活発になっています。

台風第7号は、27日12時には潮岬の南南西約150キロにあって、1時間に約55キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。

台風第8号は、27日９時に日本の東で温帯低気圧に変わり、日本の東を北東へ進んでおり、関東地方から遠ざかっています。台風第7号は、27日夕方から夜遅くにかけて関東甲信地方にかなり接近するでしょう。台風第7号はその後、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。

前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、台風第7号の持ち込む暖かく湿った空気の影響で、東京地方と伊豆諸島では27日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。前線や台風の影響によりすでに降り始めからの降水量が多くなっている所があり、今後台風本体の雨雲の影響により更に総降水量が多くなるでしょう。

雨の予想

東京地方と伊豆諸島では、27日夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、警報級の大雨となる地域が拡大する可能性があります。

27日に予想される1時間降水量は多い所で、

東京地方 50ミリ

伊豆諸島北部 50ミリ

伊豆諸島南部 40ミリ

27日12時から28日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、

東京地方 100ミリ

伊豆諸島北部 150ミリ

伊豆諸島南部 100ミリ

波の予想

伊豆諸島では、27日夜のはじめ頃から28日明け方にかけて、うねりを伴って大しけとなるでしょう。

27日に予想される波の高さ

伊豆諸島北部 6メートル うねりを伴う

伊豆諸島南部 6メートル うねりを伴う

28日に予想される波の高さ

伊豆諸島北部 5メートル うねりを伴う

伊豆諸島南部 6メートル うねりを伴う

防災事項

東京地方では、27日夕方から夜のはじめ頃にかけて、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。伊豆諸島北部では27日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、東京地方と伊豆諸島南部では27日夜遅くにかけて、土砂災害に注意・警戒してください。

伊豆諸島では、27日夜のはじめ頃から28日明け方にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。東京地方と伊豆諸島では、27日は落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努める必要がある。