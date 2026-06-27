歌手の市川由紀乃が２７日、東京・中野区役所で行われた「台湾文化祭２０２６」の開幕式に出席した。

同イベントのスペシャルアンバサダーとしてテープカットで笑顔を振りまくと、演歌と書道のコラボを披露。新曲「ちりぬるを」の歌唱に合わせ、市川の大ファンという書家の竹本大亀氏が縦９０センチ、横３６０センチの半紙に「ちりぬるを」と筆を走らせた。

市川は台湾語を交えて「皆さん、こんにちは。市川由紀乃です」とあいさつ。現地で歌を披露した思い出に触れ「台湾の文化や香りを感じたのはちょっとだけで、すぐ戻らなければいけなかった」と振り返った。

会場の近くに位置し、２０２３年に営業を終了した中野サンプラザでは公演経験もあり「思い出のある街でまた歌をお届けできる喜びをかみしめております」。ファンに向けて「台風を違うところへと追い返すぐらいのお声をいただきたい」と呼びかけ、人気曲「命咲かせて」を熱唱した。

さらに、竹本氏が「縁」の文字を描く中、日台友好の思いを込めてテレサ・テンの「時の流れに身をまかせ」を披露。「途中、先生の字に見入ってしまって歌詞を忘れてしまいました」と笑いを誘った。

歌唱後には報道陣の取材に応じ「台湾は大好きなところなのでうれしい」と笑顔。現地のファンとの再会を夢見て「一緒に歌を歌わせていただけるとうれしい。音楽に国は関係ないと思う。歌を通じて昭和歌謡などについて話してみたい」と語った。

卵巣がんによる休養から復帰して１年余り。副作用の手足のしびれにも慣れた。病気を克服して、ストレスを感じることがなくなった様子で「悔しいとか悲しい、という感情を持てることもいい経験。喜びがより強くなる」。台湾グルメに思いをはせつつ「復帰して体重が増えてしまったので、おいしいものを食べたらまた太ってしまう」と苦笑した。

初めての経験という書道とのコラボには「背筋がピンと伸びる思い。いつもと違う感情が湧いてきた。（竹本）先生とご縁をいただけたのが宝物」と御利益を感じていた。