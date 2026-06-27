ドクター・中松、98歳の近影にネット驚き「久々に姿を見ました」「すてきな生地のスーツ」
発明家・実業家のドクター・中松氏（98）が26日、自身のXを更新し、98歳の誕生日を迎えたことを記念して、オフショットを投稿した。
【写真】おしゃれなスーツ姿！98歳になったドクター・中松の最新ショット
26日に誕生日を迎えて「これから満98歳の誕生パーティーに行く」とオフショットを公開。きれいなスーツを着た笑顔の中松氏を見ることができる。
元気なオフショットにネット上では「めちゃくちゃお洒落ですね。おめでとう御座います！」「お元気で何よりです」「久々に姿を見ました。お元気そうでなによりです」「お年を召してもセンス抜群ですね」「すてきな生地のスーツですね」などの声が出ている。
灯油ポンプ、フロッピーディスクなど数々の発明で知られ、「人々を笑わせ、そして熟考させてくれる研究」を対象に与えられるイグ・ノーベル賞を受賞した経験を持つ中松氏。2014年6月には、13年12月に「導管がん」と診断され、「余命は2015年末まで」と告知されていたことを公表していた。
14年5月には全米がん撲滅協会会長となり、15年の“発明の日”4月18日に、がん撲滅ソング「ガンの顔つき悪くても」で歌手デビューも果たした。
19年には治療の経過を報告する会見を開き、がんを克服したと宣言。検査での具体的な数値などを示し、中松氏自身は寛解したと判断していると明らかにした。
【写真】おしゃれなスーツ姿！98歳になったドクター・中松の最新ショット
26日に誕生日を迎えて「これから満98歳の誕生パーティーに行く」とオフショットを公開。きれいなスーツを着た笑顔の中松氏を見ることができる。
元気なオフショットにネット上では「めちゃくちゃお洒落ですね。おめでとう御座います！」「お元気で何よりです」「久々に姿を見ました。お元気そうでなによりです」「お年を召してもセンス抜群ですね」「すてきな生地のスーツですね」などの声が出ている。
14年5月には全米がん撲滅協会会長となり、15年の“発明の日”4月18日に、がん撲滅ソング「ガンの顔つき悪くても」で歌手デビューも果たした。
19年には治療の経過を報告する会見を開き、がんを克服したと宣言。検査での具体的な数値などを示し、中松氏自身は寛解したと判断していると明らかにした。