◇ナ・リーグ ドジャース1―7パドレス（2026年6月26日 サンディエゴ）

ドジャースは26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に敗れ、連勝は3でストップした。先発した佐々木朗希投手（24）は4回0/3を3安打ながら、自己ワーストタイの5四球を与えるなど安定感を欠き、3失点で降板。今季5敗目を喫した。

初回、先頭のタティスをスプリットで空振り三振。2番・テイラーは10球粘られた末に四球を与えたが、続くメリルを一ゴロ併殺に打ち取り、スコアボードに「0」を入れた。順調な立ち上がりかに見えたが、味方が先制した直後の2回にパドレス打線に捕まった。

先頭のマチャドに10球粘られて、四球を与えると続くシーツにも四球。1死後、フランスにカウント0―2から投じたスライダーを右翼席に運ばれる逆転3ランを許した。佐々木は打球方向を見つめてぼう然。着弾を確認すると、厳しい表情のままうつむいた。

4回には先頭のマチャドに二塁打を許し、2死二塁から連続四死球で満塁のピンチを招いた。ドゥランを遊ゴロに仕留めて、さらなる失点こそ防いだが、制球の不安定さが目立つ内容。5回にも先頭のタティスに二塁打を許し、続くテイラーに四球を与えた時点で交代を告げられた。

登板を振り返り「球種によって“今日はこれが良かった”というのもなかったので、全体的に微妙な、良くない感じだったかなと思います」と肩を落とした佐々木。カウントを追い込みながらも勝負球が甘くなり、逆転弾を被弾したことについては「もちろん球種の選択も正しかったか振り返らなきゃいけないですけど、それ以前に、いい追い込み方までした中で、最後一番甘いボールを投げてしまった」と反省を口にした。