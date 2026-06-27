歌手・木村カエラ（41）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】夫・永山瑛太も反応！木村カエラ、海での開放的な姿

2010年に俳優の永山瑛太（43）と結婚し、2人の子どもを育てている木村。Instagramでは、永山が「いいね」で反応した海での開放的な姿や、鏡の前で寄り添う貴重な夫婦ショットなどを披露し、話題になっていた。

木村カエラ、デビュー22周年を迎えファンへの感謝を明かす

2026年6月24日の更新では、デビュー22周年を迎えたことを報告。「0時を迎えてすぐに、たくさんのメッセージを届けてくれてありがとうございました。全部見てます。悩み苦しんだ時間が、力になる。そして私の作品になる。私は一度きりの人生を、楽しみたいのです。そして、私が頑張れるのも、応援してくれるみんながいるから。元気をもらったよ。と言ってくれる言葉は、私も同じなんです。私もたくさんの元気と、希望をもらってます。たくさんの愛をもらってます。お返しできるように、この先も頑張ります」と、ファンへの感謝をつづっている。

この投稿に俳優の千葉雄大（37）、歌手のあいみょん（31）、LiSA（39）らが「いいね」で祝福。

ファンからも「デビュー22周年本当におめでとうございますこれからも大好きです」「22年も推しがいて幸せです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）