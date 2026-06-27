TBS土井敏之アナウンサー（55）が27日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。ナイツ塙宣之にクレーム？を付けた。

オープニングの時事漫才で、開催中のサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会をネタに。塙は「初戦のオランダ戦なんてはるか昔のことのように感じますね。南アフリカW杯パラグアイ戦で駒野がPK外したのもはるか昔のことのように感じます」と、元日本代表の駒野友一が2014年の同大会決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦でPKを外したことに言及。土屋伸之が「もういいだろ。10数年前の話だよ」とツッコむと、塙は「僕はいまだに駒野を許してないヤツのことを絶対に許しませんから」とボケた。

オープニングが終わって番組のメニュー紹介のシーンになると、この日「TOKYO ちゃきちゃきリポート」のコーナーを担当する土井アナが登場した。土井アナが「おはようございます。駒野のPKを外した時の実況です」とあいさつすると、土屋は「そうなんですね」とまさかの事実に仰天。散々ネタにしてきた塙も「鳥肌立ったわ」と驚いた。

土井アナは「塙さんがよくこれをボケでずっと使ってて。16年使ってるんですよ」とチクリ。「あれを聞くたびに私、胸が痛くなるんです」とぶっちゃけて笑いを誘った。

当時のエピソードも語り「2014年6月29日、南アフリカ・プレトリアという場所で、日本対パラグアイ。あの実況をしておりまして。あれがですね、57・3％という視聴率で。TBSの歴代最高視聴率で残ってます」と明かし、出演者を驚かせていた。