友人から「結婚式を欠席」の連絡が！ 以前「ご祝儀3万円」を“友人の結婚式”で包んだのに、私は「1円ももらえない」のですか？ モヤモヤするのは心が狭いでしょうか？ 大人がとるべき対応とは

結婚式を欠席する場合のお祝いはタイミングにより異なる

結婚式を不参加で欠席する場合、お祝いとして1万円を包むのが一般的といわれています。友人同士の関係性で結婚式に参列した場合の祝儀の相場は3万円ですが、欠席の場合は料理や引き出物の費用がかからないため、1万円を目安とすることが多いようです。

結婚式に参列しない場合に包むご祝儀は、相手との関係性や欠席の連絡をするタイミングによっても異なります。

結婚式直前のキャンセルであれば、すでに料理や引き出物の手配をしており、新郎新婦に負担がかかってしまうため本来包む予定だったご祝儀全額を相手に渡すのが一般的でしょう。明らかな人数合わせなど、相手との関係性が薄く、招待状をもらう前の欠席連絡であればご祝儀は不要と考えられます。



過去に3万円のご祝儀を渡している相手からのお祝いは？

結婚式を欠席する場合のご祝儀は1万円が目安になりますが、過去に自分が相手の結婚式に参列し、ご祝儀を包んでいる場合はどう考えればいいのか、悩んでしまいますよね。

調べてみたところ、相手が過去にもらった金額と同額を贈る人や、内祝いなどで気遣いさせないために相場である1万円にとどめておくという人など、さまざまな意見があるようです。お金と一緒にプレゼントをする人もいるようでした。

一般的に結婚式を欠席する場合、招待状をもらう前であればご祝儀は不要と言われていますが、過去にご祝儀をもらった相手にはお祝いを贈るのがマナーなのではないでしょうか。



結婚式の3万円は料理や引き出物で完結しているという考え方も

過去に結婚式に参列してご祝儀3万円を包んだ相手から何もお祝いが無いとモヤモヤしてしまいますよね。上記でもお伝えしたとおり、一般的に相手からご祝儀をもらっている場合は結婚式を欠席してもご祝儀を包むのがマナーです。しかし、相手からご祝儀をもらった場合、必ずお祝いを贈り返さなければならないという決まりはありません。

また、結婚式のご祝儀は当日ゲストに振る舞う料理や引き出物で完結しているという考え方もあります。そのため、結婚式を欠席する相手にお祝いを催促することはやめるべきでしょう。

気持ちは理解できますが、マナー的にも、今後の人間関係がこじれてしまわないためにもご祝儀の請求は控えるべきです。



今後の人間関係にも影響するため大人の対応を

結婚式を欠席する場合、相手との関係性やタイミングによりご祝儀を包むかどうかは変わります。しかし、タイミングに関係なく過去に自分の結婚式に参列してもらった相手の結婚式に欠席する場合は1万円から3万円のご祝儀を包むというのが一般的ではあるようです。

とはいえ、結婚式のご祝儀は当日の料理や引き出物で完結しているという考え方もあるため、お返しをする必要は無いと考える人もいます。相手の結婚式に参列してご祝儀を包んだのに自分は何ももらえないの？と、モヤモヤする気持ちは理解できますが、言及せず大人の対応を見せるべきでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー