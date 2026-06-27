コットンきょんの美人妻、ダウンした時に作った夫＆母への手料理公開「偉すぎる」「愛を感じます」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫と母親のために作った料理を公開した。
【写真】コットンきょんの美人妻「ヘルシー」ダウンした時に作った炊き込みご飯や和え物
まつきは「皆様体調にはお気をつけください」とつづり、「息子と共にダウン 食欲ないので夫と母親へ用」とコメントを添え、手料理の写真を投稿。千切りした大葉をトッピングしたほたるいかの炊き込みご飯、いんげんと卵の和え物、梅しそ茄子冷しゃぶ、具だくさんの生姜豚汁といった健康的なメニューが並んだ食卓の様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「偉すぎる」「ほたるいかの炊き込みご飯食べてみたい」「身体が喜びそうなメニュー」「ダウン中にこれだけ用意するのすごすぎる」「愛を感じます」「早く良くなって下さい」といった声が上がっている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】コットンきょんの美人妻「ヘルシー」ダウンした時に作った炊き込みご飯や和え物
◆まつきりな、ダウンしていた時に作った料理公開
まつきは「皆様体調にはお気をつけください」とつづり、「息子と共にダウン 食欲ないので夫と母親へ用」とコメントを添え、手料理の写真を投稿。千切りした大葉をトッピングしたほたるいかの炊き込みご飯、いんげんと卵の和え物、梅しそ茄子冷しゃぶ、具だくさんの生姜豚汁といった健康的なメニューが並んだ食卓の様子を披露した。
◆まつきりなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで美味しそう」「偉すぎる」「ほたるいかの炊き込みご飯食べてみたい」「身体が喜びそうなメニュー」「ダウン中にこれだけ用意するのすごすぎる」「愛を感じます」「早く良くなって下さい」といった声が上がっている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】