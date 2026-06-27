スピードワゴン井戸田潤の美人妻、6日分の長男の夜ご飯公開「肉球のお皿可愛い」「工夫が詰まってて参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。6日分の子どもの夜ご飯を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気芸人の34歳美人妻「彩りも美しい」6日分の長男の夜ご飯公開
蜂谷は「ここ最近のよるごはん」「よく食べてくれるようになって作り甲斐もでてきて嬉しい」とつづり、長男用の夜ご飯の写真を投稿。肉球型の仕切り付きプレートなどに盛り付けられた、彩り豊かな食事を披露した。
ケチャップライスや炊き込みご飯、ドリア風、海苔巻、しらすご飯など主食に変化を持たせているほか、ひじきの煮物、切り干し大根、きんぴら、お肉のソテー、納豆、魚のフライ、サラダなど多彩なおかずがバランスよく盛り付けられている。おかずはすべて子どもが食べやすい大きさに細かくカットされている。
「2歳目前にしてやっと！まだまだ食べられないものも多いけど、お野菜もすきだし お魚はフライにすると食べてくれるし！」と、長男の食事事情を明かし、「大きくなれ〜」と温かいエールを記している。
この投稿には「毎晩これだけ用意してるの尊敬しかない」「彩りも美しい」「栄養バランスがばっちり」「工夫が詰まってて参考になる」「野菜好きなの羨ましい」「肉球のお皿可愛い」などの声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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◆蜂谷晏海、6日分の長男の夜ご飯披露
蜂谷は「ここ最近のよるごはん」「よく食べてくれるようになって作り甲斐もでてきて嬉しい」とつづり、長男用の夜ご飯の写真を投稿。肉球型の仕切り付きプレートなどに盛り付けられた、彩り豊かな食事を披露した。
「2歳目前にしてやっと！まだまだ食べられないものも多いけど、お野菜もすきだし お魚はフライにすると食べてくれるし！」と、長男の食事事情を明かし、「大きくなれ〜」と温かいエールを記している。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿には「毎晩これだけ用意してるの尊敬しかない」「彩りも美しい」「栄養バランスがばっちり」「工夫が詰まってて参考になる」「野菜好きなの羨ましい」「肉球のお皿可愛い」などの声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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