加藤綾菜、煮物に刺身…夫・加藤茶への手作りおかず公開「小皿が全部可愛い」「品数が多い」
【モデルプレス＝2026/06/27】タレントの加藤綾菜が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫・加藤茶への手作りおかずを公開した。
【写真】加トちゃんの45歳年下妻「品数が多い」小鉢に盛られたおかず公開
加藤は「カトちゃんの本日のおかず」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。木のトレイの上には、かぼちゃの煮物、大葉を添えた海老のお刺身、とうもろこし、たけのこやインゲンの煮物、花型に飾り切りしたにんじんを添えたナスと魚のおかず、旬のアスパラガスなど、6種類のおかずが小皿に美しく盛り付けられ、整然と並べられている。
この投稿には「美味しそう」「小皿が全部可愛い」「綺麗な盛り付けが参考になる」「品数が多い」「カトちゃん愛されてるなぁ」「栄養バランスもばっちり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの45歳年下妻「品数が多い」小鉢に盛られたおかず公開
◆加藤綾菜「カトちゃんの本日のおかず」6種公開
加藤は「カトちゃんの本日のおかず」とコメントを添え、食卓の写真を投稿。木のトレイの上には、かぼちゃの煮物、大葉を添えた海老のお刺身、とうもろこし、たけのこやインゲンの煮物、花型に飾り切りしたにんじんを添えたナスと魚のおかず、旬のアスパラガスなど、6種類のおかずが小皿に美しく盛り付けられ、整然と並べられている。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「小皿が全部可愛い」「綺麗な盛り付けが参考になる」「品数が多い」「カトちゃん愛されてるなぁ」「栄養バランスもばっちり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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