待望の再販アイテム◎ 小ぶりで可愛い、2026年6月発売「サンリオ ハンギョドン ぬいぐるみチャーム」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、夢屋の「サンリオ ハンギョドン ぬいぐるみチャーム」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオ ハンギョドン ぬいぐるみチャーム」（税込400円）。全4種のラインアップとなっています。
サンリオ ハンギョドン ぬいぐるみチャーム
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全4種
・スタンダード
・すやすや
・えっへん
・さゆりちゃん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオ ハンギョドン ぬいぐるみチャーム」が見逃せない！
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオ ハンギョドン ぬいぐるみチャーム」（税込400円）。全4種のラインアップとなっています。
バッグやポーチに付けたくなる、サイズ約6cmの可愛いぬいぐるみチャーム！本商品はぬいぐるみチャームシリーズの第4弾として登場する、待望の再販アイテムです。サイズは約6cmと小ぶりながら、ハンギョドンの愛らしい姿をしっかりと再現しています。カプセルトイとは思えないしっかりとした作りのため、アクセサリーとして普段使いのポーチやバッグに取り付けるのにもぴったり。いつでもどこでも、大好きなハンギョドンと一緒に過ごすことができる注目のコレクションです。
詳細情報▼商品名
サンリオ ハンギョドン ぬいぐるみチャーム
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全4種
・スタンダード
・すやすや
・えっへん
・さゆりちゃん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)