中川翔子、ピンクヘアに電撃イメチェン「似合いすぎ」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/06/27】歌手でタレントの中川翔子が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しい髪色を公開し、話題となっている。
【写真】双子出産41歳タレント「お人形さんみたい」ピンクヘアで雰囲気ガラリ
中川は「髪 ピンク入れましたー ラッキーカラー」とつづり、明るい茶髪からラッキーカラーのピンクを取り入れた新ヘアを公開。艷やかなピンクブラウンのロングヘア姿で、額縁に入った猫が全面にプリントされた総柄のワンピースを着用し、屋外で撮影した自撮りショットを披露した。
また、「日曜日 大阪リリイベみにきてね」とコメントし、20周年記念新曲「Twilight Magic」のリリースイベントを告知している。
この投稿に、ファンからは「髪色似合いすぎ」「ますますお人形さんみたい」「ラッキーカラーを取り入れるの素敵」「リリイベ楽しみ」「めちゃくちゃ可愛い」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産41歳タレント「お人形さんみたい」ピンクヘアで雰囲気ガラリ
◆中川翔子、ピンク髪ショット公開
中川は「髪 ピンク入れましたー ラッキーカラー」とつづり、明るい茶髪からラッキーカラーのピンクを取り入れた新ヘアを公開。艷やかなピンクブラウンのロングヘア姿で、額縁に入った猫が全面にプリントされた総柄のワンピースを着用し、屋外で撮影した自撮りショットを披露した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「髪色似合いすぎ」「ますますお人形さんみたい」「ラッキーカラーを取り入れるの素敵」「リリイベ楽しみ」「めちゃくちゃ可愛い」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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