「今日好き」村谷はるな、美脚輝くショーパンコーデ披露に反響「透明感エグい」「可愛すぎて2度見」の声
【モデルプレス＝2026/06/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが、6月26日に自身のInstagramを更新。ショートパンツコーディネートを披露した。
【写真】「今日好き」20歳美女「透明感エグい」ショーパン姿
6月25日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜深夜0時55分〜）の再現VTRへ出演していた村谷。「お仕事で叶えたいことを100個書いたリスト」として、同番組の出演を「昔からずっと見ていた」とつづり「今回その夢が叶って本当に嬉しかったです」と喜びを記している。
また、同番組で放送された際のオフショットを複数枚投稿しており、サッカーコートの前でボールを手にしたショットでは、ガーリーなブラウスにショートパンツ、ハイソックスというコーディネートでスラリと美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「透明感エグい」「可愛すぎて2度見」「可憐とはこのこと」「輝いてる」「ハイソックスの脚がめちゃくちゃ綺麗」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」20歳美女「透明感エグい」ショーパン姿
◆村谷はるな、ショーパンコーデで美脚際立つ
6月25日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜深夜0時55分〜）の再現VTRへ出演していた村谷。「お仕事で叶えたいことを100個書いたリスト」として、同番組の出演を「昔からずっと見ていた」とつづり「今回その夢が叶って本当に嬉しかったです」と喜びを記している。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感エグい」「可愛すぎて2度見」「可憐とはこのこと」「輝いてる」「ハイソックスの脚がめちゃくちゃ綺麗」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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