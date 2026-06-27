ネルソンズの和田まんじゅうが２５日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」で、３年前の離婚時にポンと１００万円を貸してくれた先輩芸人を明かし「本当にカッコ良くて」と感謝した。

この日は「男の美学 やっぱり…カッケェ話」と題し、芸人達が実際に見聞きした「カッケェ話」を披露。その中で見取り図のリリーが「かまいたちの濱家さんと１０年ぐらい前、大阪の居酒屋に行った」ときのことを紹介。「店主がちょっとイタいというか、途中で１時間ぐらいして『濱家さんは好きなんですけど、山内さんは嫌い。面白くない』って言い出して。濱家さんが立ち上がって一万円をバンって置いて『つりはいらない』って店を出た」という。

すると「店員さんがバッと出てきて。謝るのかと思ったらお金が足りなかった」と笑わせた。

するとまんじゅうが「濱家さん、本当にカッコ良くて」と切り出し「３年前に離婚したけど、その時にお金が全くなかった。急に家出てってくれって、お金も全部向こうで１０万円もなかった。家もない」と離婚直後に金銭的に大ピンチに追い込まれていたという。

「そしたら濱家さんが１００万円貸してくれた。（返すのは）いつでもいいよって。そのお金で家も借りてっていう話です」と何も言わずポンと１００万円を貸してくれたという。

もちろん「ちゃんと返しました。一括ではないですけど」とすでに返金済み。「初めていいます。本当に助けられた」と感謝していた。