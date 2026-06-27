お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が26日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。重宝がられている人気芸人を明かした。

この日はお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一がゲスト出演。小杉が同番組に出演するのは17年ぶりだという。設楽は「いや〜うれしいな。この人が来てくれるなんて」と喜んだ。

設楽は「小杉くんとかって本当に忙しくて。例えば何かの時に今はもうそんなあれじゃないけど、“裏回しとかツッコみ役で誰かいませんか？”とか“誰かこういう人入れたいとかありますか？”って時にもう決まっちゃうじゃん、正直な話。陣内（智則）さん、吉村（崇）、小杉くん。あと何人もいるけど、名前が挙がるじゃない？」と、小杉の名前を挙げることを明かした。

「毎回じゃないけどたまにそういうことがあった時に、小杉くんがことごとくNGなの」と、小杉が多忙なあまりスケジュールが合わないことを告白。「小杉くんが忙しすぎちゃってマジでスタジオで見かけるくらいで、後は速すぎて見えない」と冗談交りに話すと、小杉は「どんなんやねん！」とツッコんだ。

設楽は「内緒の話だけど、この辺の人たちが本当に重宝がられて凄いの。もう暇がない」と明かした。