JAEJOONG（ジェジュン）、超特急の冠番組『VS.超特急』に初登場！予想外のハプニングがジェジュンを襲う

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JAEJOONG（ジェジュン）が、超特急の冠番組『VS.超特急』に6月29日の放送回のゲストとして登場する。

■ジェジュンと超特急が「ほにゃらら相撲3番勝負」

2026年4月から放送2年目となった『VS.超特急』は、超特急が自身初となる自分たちの番組スタジオセットを設け、番組テーマ曲のMVが動画サイトで500万回以上再生され、SNSを中心に大バズり中の「ガチ夢中！」になるなどパワーアップを果たし、ゲストと共にガチ夢中で「遊び開発」に勤しんでいる。

6月29日の放送回では、ゲストとして超特急とは初共演となる世界で活躍する大スター・ジェジュンが登場。タカシが恐る恐る「僕らの事は知ってくださっていますか？」と尋ねると「知っています」という回答にテンションが上がる超特急のメンバーたち。その様子を見てほほ笑んだジェジュンを見て、マサヒロが思わず「肌きれいですね」と心の声を呟いてしまうほど、超特急も惚れるカッコいいジェジュンといったいどんな「遊び開発」を行うのか？

超特急がジェジュンに提案するのは、2チームに分かれて3種類の相撲で勝負を競う「ほにゃらら相撲3番勝負」。まずは、くじ引きでチーム分けを行い、それぞれがチーム名を決めるも、そのチーム名から個性溢れるユーモアな展開へ…。ジェジュンが決めた意外なチーム名には思わずスタジオも大爆笑！ いったいどんなチーム名になったのか？

3種類の相撲のうちのひとつに、ジェジュンと対決することになったバックボーカル・シューヤは、真剣勝負中に思わずジェジュンにハグしてしまい、すぐさまメンバーたちが止めに入るなどスタジオはプチパニック状態に。シューヤが明かしたハグの理由とは？

さらに、ジェジュンは子供のとき以来の挑戦というぐるぐるバットを使った相撲にも挑戦。童心を思い出したのか、一回の勝負に飽き足らずエキシビジョンマッチをジェジュン自ら提案。しかしその後、予想外のハプニングがジェジュンを襲うことに…！ いったいなにが起きたのか!?

今回行った様々な〇〇相撲では、超特急のメンバー同士のおもしろ駆け引きはもちろん、タカシが思わず「サイみたいに強い！」と驚くほどの才能を発揮した人物も。

果たして超特急が提案する相撲遊びを、ジェジュンは新しい遊びとして判定するのか!? 1秒たりとも見逃せないおもしろ相撲勝負の行方に注目だ。

そしてHuluでは、地上波に先駆け「Hulu 特別版」を 6月28日12 時から先行独占配信予定。地上波に入りきらなかった超特急の奮闘をお届けする。「Hulu 特別版」のみに収録されている「早口言葉リレー」では、韓国語の早口を得意とするジェジュンに日本語の早口言葉を使った遊びに挑戦してもらうのだが、早口言葉に失敗すると連帯責任で全員が罰ゲームを受けることとなる。とある挑戦で罰ゲームを超特急と一緒に体験したジェジュンは、反撃に出ることに…！ スタッフも観覧客も巻き込まれたジェジュンの反撃の全貌はHulu特別版でチェックしてみよう。

■番組情報

日本テレビ『VS.超特急』

06/29（月）25:09～ ※関東ローカル

毎週月曜 24:59～25:29

※06/29は、10分押しでスタート

出演者：

超特急（カイ、リョウガ、タクヤ、ユーキ、タカシ、シューヤ、マサヒロ、アロハ、ハル）、トンツカタン森本

ゲスト：JAEJOONG（ジェジュン）

◇Hulu

「Hulu 特別版」最新エピソードは毎週日曜12:00～独占配信

※地上波放送後より、地上波放送版も見逃し配信（最新エピソードまで全話視聴可能）

◇TVer、日テレ TADA

※地上波番組放送後より見逃し配信あり

■関連リンク

『VS.超特急』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/vs-bullettrain

超特急 OFFICIAL SITE

https://bullettrain.jp

JAEJOONG（ジェジュン） OFFICIAL SITE

https://jaefans.com/