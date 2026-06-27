『名探偵プリキュア！』キャラデザの矢野茜 顔出しオフショットに大反響「はじめて見た！」「かわいい！」
テレビアニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）でキャラクターデザインを務めているアニメーターの矢野茜が、自身のXを更新し、『たんプリ』ポチタンのバッグを身に着けた写真などを投稿した。
【写真】顔初めて見た！アイドル顔の『名探偵プリキュア！』キャラデザの矢野茜
定期的にオフショットを投稿している矢野は今回、「ポチタンと」「あんなの髪型にしてみた！！」とお出かけのオフショットを公開。満面の笑みを見せている。
これにネット上では「絵も可愛いのに、ご本人もこんなに可愛らしいなんて」「顔はじめて見た！矢野さんかわいい！！」「アニメーター自らのこういうお写真は激レアなのでは？」「たんプリのキャラデザの方、アイドルみたいにかわいいから、一瞬この写真もだれかモデルさんなのかと思った…！まさかのご本人！かわいい！」などの声が出ている。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【写真】顔初めて見た！アイドル顔の『名探偵プリキュア！』キャラデザの矢野茜
定期的にオフショットを投稿している矢野は今回、「ポチタンと」「あんなの髪型にしてみた！！」とお出かけのオフショットを公開。満面の笑みを見せている。
これにネット上では「絵も可愛いのに、ご本人もこんなに可愛らしいなんて」「顔はじめて見た！矢野さんかわいい！！」「アニメーター自らのこういうお写真は激レアなのでは？」「たんプリのキャラデザの方、アイドルみたいにかわいいから、一瞬この写真もだれかモデルさんなのかと思った…！まさかのご本人！かわいい！」などの声が出ている。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
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