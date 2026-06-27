超党派の国会議員でつくる「活字文化議員連盟」（会長・上川陽子元外相）は２６日、総会を開き、正式な教科書として導入されるデジタル教科書について、児童生徒への影響や課題などを踏まえた提言をまとめることを決めた。

文部科学省が今秋にも策定するデジタル教科書の具体像を示す「大臣指針」に、提言の内容を反映させたい考えだ。

総会には、自民党の斎藤健・元経済産業相、中道改革連合の笠浩史・元文科副大臣ら国会議員を中心に約６０人が参加した。

読売新聞教育部の杉田義文部長らがこれまでの取材を踏まえ、海外のデジタル教育の状況について報告。デジタル化を先行して進めたスウェーデンで「紙」への回帰が起きていることなどを説明した。上川氏は「しっかりと立ち止まって、課題や先行事例を学びながら、議連としての考えをまとめて、（文科相らに）申し入れていきたい」と訴えた。

２０３０年度以降、小学校から順次導入される新たな教科書は、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド教科書が主流になる見込み。ただ、紙とデジタルの配分など、具体像が示されておらず、大臣指針を検討する有識者会議の議論が注目されている。