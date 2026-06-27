◇ナ・リーグ ドジャース1−7パドレス（2026年6月26日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打で2試合連続安打もチームは逆転負けで連勝は3でストップした。

相手先発・ビューラーは24年までドジャースに在籍し、同年のワールドシリーズで優勝投手に輝くなど、ポストシーズンで存在感を発揮し、世界一に貢献した元同僚右腕。初回の第1打席はその右腕の浮いたスイーパーを捉えて、右前打を放って出塁した。

3回の第2打席は見逃し三振、6回の第3打席は一ゴロ、8回の第4打席は投ゴロとその後の3打席は凡退した。

チームは2回にベッツの10号ソロで先制。ところが、直後の2回裏、先発・佐々木朗希が2者連続四球で走者をためると、フランスに逆転3ランを被弾。その後も制球に苦しみ、6四死球もあって4回1/3を3安打ながら3失点で降板した。

打線も6回に1死満塁の好機をつくったが、マンシー、タッカーが凡退し無得点。7回も1死一、二塁でベッツが痛恨のニゴロ併殺に倒れるなど、4併殺。好機をつくりながら追加点を奪えずにいると、1−3の8回には5番手のJ・ヘルナンデスが4失点。同じナ・リーグ西地区のライバル・パドレスとのカード初戦を落とし、連勝が3で止まった。