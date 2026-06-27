ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYのギタリストDieが26日深夜、世界中のファンにメッセージを送った。

この日は、19日にスタートしたYouTube特別企画「LIVESTREAM 5 DAYS−YouTube Exclusive Setlist by Members−」の第2夜。5人のメンバーが、それぞれ選曲したセットリストを5週連続でプレミア公開するスペシャル企画。

初日の京に続き、第2夜はDieがセットリストを担当した。同時接続は5,000人を超え、約1時間30分で全21曲にわたる配信では、新旧の楽曲を織り交ぜながら、激しさと静けさが共存する構成で世界中のファンを魅了した。

チャットにはファンの歓喜のコメントが寄せられ、ライブ会場さながらの熱気に包まれる配信となった。そしてアンコール最後の曲「我、闇とて・・・」が終盤を迎えた頃、チャットに「地震！」というコメントが相次いで投稿された。

この日発生した山梨県を震源とする最大震度6弱の地震の影響を受けた視聴者も多く、世界中のファンが互いの安否を気遣う声が広がった。Dieは配信の最後に「みんなご視聴ありがとう！地震と台風に気をつけて！またガーデンシアターで会いましょう。」とコメントを送った。

DIR EN GREYは7月18、19日に東京ガーデンシアターでライブ「MOTAL DOWNER」を開催する。