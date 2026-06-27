◆米大リーグ パドレス７―１ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。４打数１安打で３試合ぶりの１８号は生まれず、先発の佐々木朗希投手（２４）は５回途中３安打３失点で５敗目（３勝）を喫した。６四死球を与える大荒れの内容で５試合連続白星なしとなった。

ドジャースは同地区のライバル対決で敗れ、今季最長タイの１３連戦を黒星スタート。連勝が３でストップし、２位パ軍とのゲーム差は「８」に縮まった。パドレス・松井裕樹投手（３０）は２点リードの６回に無失点リリーフを見せた。

試合は２回にベッツが１２年連続２ケタ本塁打となる２戦連発の１０号ソロを放ち、ド軍が先制。しかし、その裏に朗希が７番フランスに逆転３ランを被弾した。

４回にはフランスの左手首付近に朗希の９８・９マイル（約１５９・２キロ）直球が直撃。フランスがその場に倒れ込み、球場が大ブーイングに包まれる異様な雰囲気となった。朗希は５回に無死一、二塁としたところで降板。２試合ぶりに５回持たずＫＯとなり、悔しい結果となった。

一方、松井は２点リードの６回１死一塁で救援登板。いきなりフリーマンに左翼フェンス直撃の二塁打を浴びるなど満塁とされたが、５番マンシーを三飛（三塁マチャドが故意落球もインフィールドフライ）、６番タッカーを中飛に仕留めて役目を果たした。

８回にはタティスの適時打などでパドレスが４点を奪って試合を決めた。ペトコパークには「ＢＥＡＴ ＬＡ（ドジャース倒せ）！」の大合唱が響き渡り、お祭り騒ぎとなった。