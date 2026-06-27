◇MLB パドレス 7-1 ドジャース (日本時間27日、ペトコ・パーク)

ドジャースは佐々木朗希投手が先発し、5回途中3失点で降板。打線は6回に満塁のチャンスをつくりますがあと一本が出ず。その後もパドレス投手陣の前に沈黙し、同地区のライバル対決を落としました。

打線は2回にムーキー・ベッツ選手の通算301号となるソロで先制します。しかし先発の佐々木朗希投手が二つの四球を与えた後に3ランを被弾し逆転を許します。

佐々木投手は制球に苦しみながらも、なんとか相手に追加点をゆるさず5回途中で降板。リリーフも粘りの投球で打線の反撃を待ちます。

すると6回には1死1塁で登板した相手の2番手・松井裕樹投手を攻め、フレディ・フリーマン選手の2塁打や敬遠などで満塁のチャンスをつくります。しかしマックス・マンシー選手は内野フライ。続くカイル・タッカー選手はセンターフライに打ち取られ得点出来ません。

その後は8回からマウンドにあがったジョナサン・ヘルナンデス投手が乱調。2つの四球や3本のタイムリーヒットを浴び1-7とリードを広げられると、そのままあえなく敗戦。ドジャースは7回まで相手打線を3安打におさえながらも、3つの併殺打を記録するなど沈黙。結局2回に放ったベッツ選手のソロの一点のみで最後まで流れを引き寄せられず。終盤にはリリーフも崩れ、リードを広げられるという悪い流れでパドレスとのライバル対決に敗れました。

大谷翔平選手は第1打席で幸先よく安打を記録するものの、その後は3打席立ちいずれも凡退となりました。