俳優の柄本明（77）が26日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。息子2人との仕事の会話について語った。

明の妻は女優の角替和枝さん（18年死去）で、長男は俳優の柄本佑、次男も俳優の柄本時生。佑は女優の安藤サクラと結婚し一女をもうけ、時生は女優でバンド「ゲスの極み乙女」ドラマーのさとうほなみ（ほな・いこか）と再婚している。

MCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔が「それこそ家族の中に大ベテランがいるとなると、それこそ台本の読み方とか。そういうのとかを聞いたりするのかなと」と尋ねると、明はほほ笑みながら「全然ない」と言い切った。

MCの笑福亭鶴瓶から「どっちにも」と念を押されても「ない」と否定。鶴瓶が「別に教えてないやろうけど、息子たちもうまいこと育ってますやんか」と続けると、明は「まあねえ、はい」とうれしそうに話した。

藤ヶ谷が「ちょっと恥ずかしいもんなんですか。ちょっと、息子たちの…（仕事にアドバイスするのは）」とさらに切り込むと、明は「こういったところで話すのは恥ずかしい」と照れた。