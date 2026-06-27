あやなん、息子たちとラーメン食べる姿を披露「色々あったけど子供が元気なら別になんでもいいなと思える」
YouTuberのあやなんさんは6月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。親子ショットを公開しました。
【写真】あやなんが親子でラーメン
コメントでは「美味しそうだね」「ちびたんかわたん」「羨ましいね。あやなんとしばゆー最高だよ。いつまでも、ヒーローだよ」「色々あったけど子供が元気なら別になんでもいいなと思える」「この時間に飯テロはやばいわ」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】あやなんが親子でラーメン
「美味しそうだね」あやなんさんは「今日のラーメン美味しかったあああ」とつづり、1枚の写真を投稿。息子たちとラーメン店を訪れたときのスリーショットです。あやなんさんは頬に手を添えてほほ笑み、次男はカメラを見つめ、長男はラーメンを食べるのに夢中になっています。それぞれの個性があふれた1枚です。
元夫＆恋人＆息子たちとのプリクラも公開14日には、元夫で東海オンエアのしばゆーさん、恋人と思われる男性、息子たちとのプリクラショットを公開していたあやなんさん。ファンからは戸惑いや、称賛の声などが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)