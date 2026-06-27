佐々木朗希は5回途中3失点で今季5敗目

【MLB】パドレス 7ー1 ドジャース（日本時間27日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数1安打で打率を.294とした。チームは1-7で敗戦。連勝は3で止まり、後半戦“開幕”を白星で飾ることができなかった。

初回先頭で迎えた第1打席は、元同僚のウォーカー・ビューラー投手の変化球を捉えて右安打を放った。3回1死の第2打席は見逃し三振に。6回先頭の第3打席は一ゴロに倒れ、8回先頭の第4打席は投ゴロだった。

前日25日（同26日）には7月にフィラデルフィアで開催されるオールスターファン投票の1次結果が発表され、両リーグ最多の334万1257票を集め、自身初となる両リーグ最多得票で6年連続のオールスター出場を決めていた。大谷は自身のインスタグラムで「THANK YOU FANS」と感謝を届けていた。

この日に先発を任された佐々木朗希投手は5回途中3失点で今季5敗目。1点リードの2回1死一、二塁からタイ・フランス内野手に痛恨の3ランを被弾したのが響いた。ドジャースの連勝は3でストップ。貯金は22となった。（Full-Count編集部）