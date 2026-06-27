堀未央奈、母との密着ショット披露に反響「素敵」「お母様への愛が伝わってくる」
【モデルプレス＝2026/06/27】元乃木坂46の堀未央奈が6月26日、自身のInstagramを更新。母親との温泉旅行の様子を公開し、話題となっている。
【写真】29歳元乃木坂人気メン「素敵」母との密着ショット
堀は「母と温泉旅行に行ってきました 色々な記念と日々の感謝を込めて…！」と記し、写真を投稿。電車の中で撮影した母親と体を寄せ合った2ショットや、母への感謝のメッセージがつづられたデザートプレート、ラグジュアリーな雰囲気の宿の露天風呂やベッドルームで撮影した写真などを披露した。
また堀は「強くて優しい母。苦労しているところも見せずにかっこいい姿だけを見せてくれていました。そんな人が近くにいるから私も自分自身を常に正して日々を生きることができています。ずっと憧れの存在」と続け、母親への想いをつづっている。
この投稿に、ファンからは「親孝行偉い」「お母様への愛が伝わってくる」「仲良しなんだろうな」「娘との旅行嬉しいだろうね」「素敵なお母さんなんだな」「いつにも増して可愛いね」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂人気メン「素敵」母との密着ショット
◆堀未央奈、母との密着2ショット公開
堀は「母と温泉旅行に行ってきました 色々な記念と日々の感謝を込めて…！」と記し、写真を投稿。電車の中で撮影した母親と体を寄せ合った2ショットや、母への感謝のメッセージがつづられたデザートプレート、ラグジュアリーな雰囲気の宿の露天風呂やベッドルームで撮影した写真などを披露した。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「親孝行偉い」「お母様への愛が伝わってくる」「仲良しなんだろうな」「娘との旅行嬉しいだろうね」「素敵なお母さんなんだな」「いつにも増して可愛いね」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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