1児の母・元Juice＝Juiceメンバー、子どもとの2ショット披露「幸せオーラ半端ない」「癒やされる」
【モデルプレス＝2026/06/27】ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice＝Juiceの元リーダーでタレントの宮崎由加が、6月26日に自身のInstagramを更新。子どもと地元へ帰省した時のショットを公開し、話題になっている。
【写真】32歳元ハロプロ「幸せオーラ半端ない」子どもとの2ショット披露
宮崎は「5月に石川県に帰ってた時の写真」「海でお散歩したり牧場でお散歩したりストロベリーキャンドル見に行ったり自然いっぱいな日々」とつづり、地元・石川県で撮影したショットを投稿。花畑で子どもを抱き上げた2ショットや海辺や牧場で子どもを抱き上げ歩いている後ろ姿、ベビーカーを覗き込むような姿を公開している。
この投稿にファンからは「すっかり素敵なママになっていてほっこりする」「子どもを愛おしそうに見つめる姿が美しい」「幸せオーラ半端ない」「癒やされる」「自然体が一番可愛い！」などといった反響が寄せられている。
宮崎は2013年2月にJuice＝Juiceのメンバーに選出。2019年にグループ及びハロー！プロジェクトから卒業した。プライベートでは、2023年8月に一般男性との結婚を発表。2025年6月2日に妊娠を公表し、同年9月8日に自身のInstagramを通じて第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元ハロプロ「幸せオーラ半端ない」子どもとの2ショット披露
◆宮崎由加、子どもとの2ショット披露
宮崎は「5月に石川県に帰ってた時の写真」「海でお散歩したり牧場でお散歩したりストロベリーキャンドル見に行ったり自然いっぱいな日々」とつづり、地元・石川県で撮影したショットを投稿。花畑で子どもを抱き上げた2ショットや海辺や牧場で子どもを抱き上げ歩いている後ろ姿、ベビーカーを覗き込むような姿を公開している。
◆宮崎由加の投稿が話題
この投稿にファンからは「すっかり素敵なママになっていてほっこりする」「子どもを愛おしそうに見つめる姿が美しい」「幸せオーラ半端ない」「癒やされる」「自然体が一番可愛い！」などといった反響が寄せられている。
宮崎は2013年2月にJuice＝Juiceのメンバーに選出。2019年にグループ及びハロー！プロジェクトから卒業した。プライベートでは、2023年8月に一般男性との結婚を発表。2025年6月2日に妊娠を公表し、同年9月8日に自身のInstagramを通じて第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】