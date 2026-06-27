劇場版『名探偵コナン』全29作品からセレクト！ 足立梨花とパーパー・あいなぷぅが、特に好きな5作品を考える

同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合う、Podcast番組「エンタメ♡LOVE」。前回に引き続き、#4も「名探偵コナン」トークをお届け。アニメ放送開始30周年、劇場版 『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』がロングヒット中のいま、「名探偵コナン」を心から愛する足立梨花さんとあいなぷぅさん（パーパー）が、30年分の愛を語り合います。

今回は、今年公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を含む劇場版全29作の中から、特に好きな作品について。ふたりはいったいどの作品を選んだのでしょうか？ さらに、名シーン・名セリフ談義も必聴です！

「名探偵コナン」LOVEなおふたり

足立梨花

あだち・りか 1992年10月16日、長崎県生まれ、三重県出身。趣味はアニメ鑑賞、音楽ゲーム。ラジオ『足立梨花のちょっと“えぇこと”』（ニッポン放送、毎週日曜18：40〜19：00）に出演中。インスタグラム

あいなぷぅ

1994年2月4日、愛知県出身。お笑いコンビ「パーパー」のボケ担当。趣味はアニメ鑑賞。特技はカジノのディーラー。インスタグラム

What's 「名探偵コナン」

1994年より『週刊少年サンデー』で連載中の、青山剛昌による大人気漫画。黒ずくめの組織によって幼児化された高校生探偵・工藤新一が、「江戸川コナン」と名を変えて数々の難事件に挑む。緻密なトリックと本格ミステリーに加え、恋愛模様や組織との攻防戦も人気を集め、コミックス累計発行部数は2億7000万部を突破。TVアニメや劇場版も幅広い世代から支持され続けている。現在、劇場版『名探偵コナン』シリーズの29作目である『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が大ヒット公開中。

前回の#3はこちら 👀

https://youtu.be/6Vv6q98urbU

劇場版『名探偵コナン』、好きな5作品に絞るなら？

前編では、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の感想や好きなキャラクター、カップリングなどの話題で大いに盛り上がったおふたり。後編の今回は、好きな5作品を選ぶならどれ？ という話題から。あいなぷぅさんが「すっごい好き」として挙げた作品と、その理由を語り合います。

あいなぷぅ

私、すっごい好きな作品が1個あるんです…

足立

お、なんですか？

あいなぷぅ

『瞳の中の暗殺者』。

足立

えー！ わかる！ 気が合う!!

あいなぷぅ

入ってくるかなあ、5作品の中には。

足立

第4作。犯人が佐藤刑事を撃っちゃうところを目撃した蘭姉ちゃんが記憶喪失になる…っていうお話なんですよね！

あいなぷぅ

そうです。で、記憶喪失の蘭姉ちゃんに、コナンくんが告白…

足立

そう！ あの台詞大好き!!

あいなぷぅ

そうなんですよ!!

足立

私たぶんね、メモしてるよ（持参したメモを取り出しながら）。「おめぇのことが好きだからだよ」

2人

「「地球上の誰よりも」」

足立

ねー！ しかもその言葉が、小五郎のおっちゃんが妃英理に言ったプロポーズの言葉と一緒ってところがまたいいよねー!!

あいなぷぅ

いいですねえー！ そこがね、オチみたいな感じになってましたよね。

足立

私も入ります、トップ5に。

あいなぷぅ

おーっ！

足立

でもなんだかんだ私は一番好きなのは…

あいなぷぅさんが“好き”を熱量たっぷりに語ってくれたのは、劇場版第4作の『瞳の中の暗殺者』！ では、足立さんのお気に入り作品は？ 最終的に絞り込んだおふたりの好きな5作品は一体…!? 気になる詳細は、本編をチェック！

本編はYouTube、Spotifyほか各種プラットフォームで配信中！

https://youtu.be/btTa633OwAg

anan Podcast「エンタメ♡LOVE」

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ananがお送りするPodcast「エンタメ♡LOVE」は、同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合うトーク番組です。映画、ドラマ、マンガ、アニメ、ゲーム、小説など、ジャンルは問いません。“好き“の尽きない会話は、作品の世界をもっと広げてくれる。新しい“好き“に出会える、心躍る時間をお届けします。