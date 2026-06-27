【Ｊ２札幌】Ｊ３群馬ＤＦ野瀬翔也を完全移籍で獲得　川井健太監督が熱望したセンターバックのレギュラー候補に

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２７日、Ｊ３群馬ＤＦ野瀬翔也（２３）を完全移籍で獲得したと発表した。野瀬はクラブを通じ「素晴らしいクラブの一員としてプレーできることを、とてもうれしく思います。Ｊ１昇格に向けて自分の出せる力を全て注ぎたい」などとコメントした。

札幌にとって、大きな新戦力となる。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで８位となった札幌は、８月に始まるＪ２リーグ戦に向け、補強ポイントを確認。目標のＪ１昇格へ、川井健太監督（４５）が最も必要と強調していたのが「センターバック」だった。

同位置で主戦を務めたＤＦ西野奨太（２２）は右肩痛のリハビリ中。ＤＦ家泉怜依（２６）はＪ１水戸へ完全移籍することが決まっている。札幌は手薄な層を補うべく、検討を重ねたすえ、野瀬に白羽の矢を立てた格好。将来性にも大きな期待を寄せ、今オフの新加入選手で唯一、完全移籍での獲得にこぎ着けた。

野瀬は阪南大から２０２５年に群馬へ加入。身長１８５センチの高さを生かし、センターバックとして１年目からＪ３で２５試合に出場。今年２月から行われたＪ２・Ｊ３百年構想リーグでは先発１８試合を含めて１９試合に出場と主軸を張った。着実に経験を重ねて、初のＪ２舞台に挑むことになる。