本田望結 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の本田望結（22）が25日、自身のインスタグラムを更新。“くびれヘア”のイメチェンショットを披露した。

【写真】「かわいいでしょ」レイヤーを入れた“くびれヘア”披露の本田望結

　本田は「レイヤーかわいいでしょ」とメッセージを添えて、最新のヘアカット後のオフショットを投稿。顔周りにレイヤーを入れて軽やかさと上品な色気をプラスしたトレンドの“くびれヘア”を披露し、自身のヘアスタイルに自信をのぞかせた。

　コメント欄には「エエやんか」「どんどんお美しくなられていますね」「めっちゃカワイイ」「全部魅力的」「120%かわいい」などの声が寄せられている。