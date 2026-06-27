◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップに初出場となったカーボベルデが、決勝トーナメント進出を決めました。

スペイン、ウルグアイ、サウジアラビアとともにグループHに入ったカーボベルデ。第1節では強豪スペインと相対します。この試合では40歳の守護神・ヴォジーニャ選手の奮闘もあり、相手にゴールを割らせず。「0-0」と引き分け、貴重な勝ち点1を獲得します。

さらに第2節のウルグアイ戦でも、劇的な展開。先制するも、前半終了間際に逆転を許しますが、後半16分には相手のパスが乱れたところを途中出場のエリオ・ヴァレラ選手がカットし、そのまま無人のゴールへシュート。同点ゴールで追いつき、初戦に続く引き分けと善戦しました。

迎えたサウジアラビアとの第3節でも、守りの堅さを披露。なかなかシュートを決められない中でも、相手のゴールを阻止し、両チーム無得点で試合を折り返します。その後もカーボベルデは果敢にゴールを狙い、計15本のシュートを放つもネットを揺らすことができず。しかし相手の7本のシュートをしのぎ、「0-0」の引き分けでゲームセットとしました。

カーボベルデはグループステージの3試合全てで引き分け。この結果グループ2位につけ、初出場ながら決勝トーナメント進出を決めました。