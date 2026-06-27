中洲の元No.1キャバクラ嬢が美容施術中の姿を公開すると、スタジオから「泣いてるじゃん」とツッコミが入る場面があった。

【映像】中洲元No.1キャバ嬢「胸は天然」の抜群スタイル（複数カット）

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

乃南は、中洲でもトップクラスの200〜300万円という月収を稼ぐが、2018年から整形を始め、現在も“維持”のためにお金を使っていることをあっけらかんと告白。この日は2万円の人中短縮ボトックスを受けるそうで、番組スタッフが密着した。

美容クリニックで、実際に上唇に注射を打つ施術の様子を紹介。担当者からは、「鼻の下から上唇までを人中と言いますが、そこの長さが短くなったように見せかける。ここの長さが短いと可愛い感じになります」と、施術の目的が説明された。

しかし、注射直後に目から涙を流す乃南の姿が映し出されると、スタジオMCの平成ノブシコブシ・吉村崇は「泣いてるじゃん」とツッコミを入れる。また、小島瑠璃子が「唇をちょっと上げる感じですか？」と質問すると、乃南は「（上唇が）めくれるみたいな」と自身の表現で語っていた。