米オープンＡＩは２６日、最新のＡＩ（人工知能）モデル「ＧＰＴ５・６」を限定公開した。

サイバー攻撃などへの悪用が懸念される高度な能力を備えており、安全保障上の懸念を強める米政府の要請を踏まえ、当面は提供先を「信頼できる少数のパートナー」に限定する。数週間以内に一般にも広く提供する計画としている。

最上位の「Ｓｏｌ（ソル）」、日常業務向けの「Ｔｅｒｒａ（テラ）」、高速で割安な「Ｌｕｎａ（ルナ）」の３種類を用意した。ソルはサイバー分野の性能評価で、競合する米アンソロピックの高性能モデル「クロード・ミュトス」に匹敵する性能を示したという。危険な利用を検知し、未然に防ぐ仕組みを多層的に導入したとしている。

米メディアによると、先行利用が認められたのは約２０社で、企業名は明らかにされていない。オープンＡＩは限定公開を「長期的な標準とすべきではない」とし、最新モデルを一般提供できる枠組みを米政府と検討していると説明した。

先端ＡＩモデルを巡っては、米政府が安全保障上の懸念を強める一方、企業側は対策を講じた上で広く提供する方策を探っている。米政府は今月、アンソロピックに対し、ミュトスなどを外国人に提供しないよう命じた。（ニューヨーク支局 木瀬武）