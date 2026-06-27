台風7号が接近している西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨となる所があるでしょう。東海から関東南部は今夜にかけて活発な雨雲がかかる予想で、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。

【CGを見る】台風7号はいつ、どこに？進路図で詳しく

西日本は昼過ぎ、東日本では夜遅くになると雨の止む所が多くなりそうです。

気温は、きのうと同じくらいか高い所が多いでしょう。九州や東北は30℃以上の真夏日となりそうです。雨の降る東海から関東は、25℃くらいの所が多い予想ですが、湿度が高く蒸し暑く感じられそうです。

＜きょう27日（土）の各地の予想最高気温＞

札幌：23℃ 釧路：20℃

青森：25℃ 盛岡：28℃

仙台：30℃ 新潟：26℃

長野：27℃ 金沢：26℃

東京：25℃ 名古屋：24℃

大阪：26℃ 岡山：27℃

広島：28℃ 松江：24℃

高知：28℃ 福岡：25℃

鹿児島：30℃ 那覇：29℃

あす日曜日になると、台風の雨雲は離れますが、すっきりとしない天気が続きそうです。

月曜日や火曜日は晴れる所が多くなりますが、水曜日以降は曇りや雨の日が増える予想です。東北や北海道は晴れ間の出る日がありそうです。