松嶋尚美、長男がインターナショナルスクールを卒業 証書を手にした“顔出し”ショット添え祝福「8年間、色々な経験ができたよね」「おめでとう」
タレントの松嶋尚美（54）が25日、自身のインスタグラムを更新。「今日はジュマの卒業式でした！」と報告し、角帽とアカデミックガウンをまとった長男・珠丸さん（じゅまる・14）の“顔出し”ショットを公開した。
【写真】「カッコいい」角帽をかぶり証書を手にした長男の“顔出し”ショット
過去の投稿で、インターナショナルスクールに通っていることを明かしていた松嶋。投稿では「ジュマ、おめでとう」と祝福し、「8年間、色々な経験ができたよね。勉強も含めて色々と成長できたね」とうれしそうにつづり、母の顔をのぞかせていた。
ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「ますますのご成長を楽しみにしています」といった祝福コメントが相次いだほか、卒業証書を手にした珠丸さんの近影には「どんどん成長されますね」「やっぱりカッコいい」との声が寄せられている。
松嶋は2008年6月、音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCO（結婚当時はロックバンド、マーサス・サウンド・マシーンのヒサダトシヒロとして活動）と結婚。11年12月に長男・珠丸さん、13年6月に長女・空詩さん（らら・13）が誕生した。
【写真】「カッコいい」角帽をかぶり証書を手にした長男の“顔出し”ショット
過去の投稿で、インターナショナルスクールに通っていることを明かしていた松嶋。投稿では「ジュマ、おめでとう」と祝福し、「8年間、色々な経験ができたよね。勉強も含めて色々と成長できたね」とうれしそうにつづり、母の顔をのぞかせていた。
松嶋は2008年6月、音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCO（結婚当時はロックバンド、マーサス・サウンド・マシーンのヒサダトシヒロとして活動）と結婚。11年12月に長男・珠丸さん、13年6月に長女・空詩さん（らら・13）が誕生した。