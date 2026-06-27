前哨戦を制した――。バレーボールのネーションズリーグ（ＶＮＬ）第２週第２戦（２６日＝日本時間２７日、フランス）で、日本はイランに３―２で勝利。開幕からの連勝を６に伸ばした。

アジアのライバルに競り勝った。第１セットを２５―１９、第２セットも２５―１９で奪う。白星に王手をかけたが、第３セットを２０―２５、第４セットも２３―２５で屈し、勝負の行方は第５セットに突入した。

日本は主将の石川祐希（ジラート）らを軸に流れを引き寄せ、１５―１２で奪取。石川は試合後「３、４セット目は少し入りが悪かった。同じことをしてしまったのは僕たちの反省点だと思うが、５セット目にしっかりとカムバックして、苦しい戦いを乗り越えられたので、そこはすごく評価できるポイントだった」と振り返った。

今季は優勝すれば２０２８年ロサンゼルス五輪の出場権を得るアジア選手権（９月、福岡）が最大のヤマ場。イランは五輪出場権を争う最大のライバルだ。イラン側は多彩な攻撃で日本を苦しめたものの「次回はＶＮＬのファイナルラウンドかアジア選手権なのかわからないけど、次に当たるときは、そこもしっかりと頭に入れて対応できるところはプラスだったなと思う」と口にした。

悲願の五輪表彰台に向けて、この日の一戦で多くの収穫を得たようだ。