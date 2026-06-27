河北麻友子＆桐谷美玲、平成プリクラ公開「美人すぎ」「レベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】タレントの河北麻友子が6月26日、Instagramを更新。女優の桐谷美玲との2ショットが反響を呼んでいる。
【写真】人気女優2人「レベチ」プリクラ公開
河北は「我等友情永久不滅」「ニコ 仲仔 まぢ卍最強卍」「これヵらもずーっと らぶたん」（原文ママ）と平成ギャル感溢れるコメントを添え、当時を彷彿とさせるプリクラショットを披露。「MAYU◆MIRE」（※◆は正式にはハートマーク）「ウチらはいつも以心伝心」などと落書きされた、懐かしさの漂うプリクラを複数投稿している。
また口を開けると舌が出てくる犬のエフェクトが付いた平成当時の河北と桐谷の動画も公開している。
この投稿にファンからは「当時から変わらないみれまゆ可愛すぎる」「レベチ」「美人すぎ」「平成で溢れてる」「文字のフォントも落書きも可愛い」「今も昔も最強の2人」「真似して撮りたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆河北麻友子、桐谷美玲との2ショットプリクラ公開
河北は「我等友情永久不滅」「ニコ 仲仔 まぢ卍最強卍」「これヵらもずーっと らぶたん」（原文ママ）と平成ギャル感溢れるコメントを添え、当時を彷彿とさせるプリクラショットを披露。「MAYU◆MIRE」（※◆は正式にはハートマーク）「ウチらはいつも以心伝心」などと落書きされた、懐かしさの漂うプリクラを複数投稿している。
◆河北麻友子＆桐谷美玲の2ショットが話題
この投稿にファンからは「当時から変わらないみれまゆ可愛すぎる」「レベチ」「美人すぎ」「平成で溢れてる」「文字のフォントも落書きも可愛い」「今も昔も最強の2人」「真似して撮りたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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