野村康太、1stフォトブックで2年ぶり運転「時速10kmぐらい」“デート”テーマの撮影裏話明かす【隣の君】
【モデルプレス＝2026/06/27】俳優の野村康太が6月27日、1st フォトブック「隣の君」（発⾏：ホーム社／発売：集英社）発売記念イベントに出席。「デート」をテーマにした本作のこだわりポイントや撮影を振り返った。
【写真】22歳イケメン俳優「時速10km」運転姿
本作のコンセプトは「デート」。本人が選んだデートの地・沖縄での撮り下ろし写真のほか、初めての沖縄旅の思い出インタビュー、彼の「素顔」と「恋」に迫るQ＆A。そして、雑誌「Duet」での約2年にわたる連載の振り返りなども楽しめる、見ごたえ＆読みごたえたっぷりの1冊となっている。
野村のお気に入りカットは、車を運転しているカット。その理由を野村は「今回デートをテーマに作らせていただいたんですけど、デートっぽい写真だなと思いました。表情もすごくにこやかになっています」と明かした。さらに「実際に車に乗って撮影をして運転もしてみたんですけど、2年ぶりの運転ですごくぎこちなくて（笑）」と打ち明け「時速10kmぐらいでゆっくり運転していたので、そういう裏エピソードも踏まえてすごく楽しかった思い出があったのでお気に入りです」と語った。
また「デートをテーマにして作っているので、撮影している時もなるべくデートをしている、という意識をすごく持っていました」と撮影を回想。「カメラをデートのお相手だと常に思うようにしていました」と続け「自然な表情の野村康太がすごくたくさん載っているな、と思います」と話した。
最後にはプロポーズのような場面もあるという本作。野村は「慣れなかったです（笑）。もちろんプロポーズをしたことがなかったので、どういう気持ちでどうやってみなさんプロポーズしてるんだろうな？って疑問に思いつつ…」と話し「これから大事にしていくんだぞ、というのを意識するようにして撮影していました」と振り返った。
撮影場所に沖縄を選んだ理由については、海が好きで小さい時から沖縄に行ってみたかったからだという。「高校の修学旅行の時に沖縄に行く予定だったんですけど、コロナで行けなくなってしまって。今回1stフォトブックをきっかけに沖縄に行けたらいいなと思って、お願いしました」と告白。「やっぱり海がすごく綺麗で！おいしい食べ物がたくさんあって、お肉とかハンバーガーとかたくさん食べられて、すごく楽しかったです」と声を弾ませた。
今デートに行くならどこに行きたい？という質問には「沖縄にもう1回行って、これの聖地巡礼じゃないですけど（笑）」と回答。そのくらい楽しかったと目を輝かせ「もう一度沖縄に行って、同じプランでデートしたいです。海に行って、運転はまだぎこちないですけどドライブして、おいしいものを食べたいです」と笑った。（modelpress編集部）
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【写真】22歳イケメン俳優「時速10km」運転姿
◆野村康太、2年ぶり運転は「ぎこちなくて」
本作のコンセプトは「デート」。本人が選んだデートの地・沖縄での撮り下ろし写真のほか、初めての沖縄旅の思い出インタビュー、彼の「素顔」と「恋」に迫るQ＆A。そして、雑誌「Duet」での約2年にわたる連載の振り返りなども楽しめる、見ごたえ＆読みごたえたっぷりの1冊となっている。
野村のお気に入りカットは、車を運転しているカット。その理由を野村は「今回デートをテーマに作らせていただいたんですけど、デートっぽい写真だなと思いました。表情もすごくにこやかになっています」と明かした。さらに「実際に車に乗って撮影をして運転もしてみたんですけど、2年ぶりの運転ですごくぎこちなくて（笑）」と打ち明け「時速10kmぐらいでゆっくり運転していたので、そういう裏エピソードも踏まえてすごく楽しかった思い出があったのでお気に入りです」と語った。
また「デートをテーマにして作っているので、撮影している時もなるべくデートをしている、という意識をすごく持っていました」と撮影を回想。「カメラをデートのお相手だと常に思うようにしていました」と続け「自然な表情の野村康太がすごくたくさん載っているな、と思います」と話した。
◆野村康太、理想のデートプランは？
最後にはプロポーズのような場面もあるという本作。野村は「慣れなかったです（笑）。もちろんプロポーズをしたことがなかったので、どういう気持ちでどうやってみなさんプロポーズしてるんだろうな？って疑問に思いつつ…」と話し「これから大事にしていくんだぞ、というのを意識するようにして撮影していました」と振り返った。
撮影場所に沖縄を選んだ理由については、海が好きで小さい時から沖縄に行ってみたかったからだという。「高校の修学旅行の時に沖縄に行く予定だったんですけど、コロナで行けなくなってしまって。今回1stフォトブックをきっかけに沖縄に行けたらいいなと思って、お願いしました」と告白。「やっぱり海がすごく綺麗で！おいしい食べ物がたくさんあって、お肉とかハンバーガーとかたくさん食べられて、すごく楽しかったです」と声を弾ませた。
今デートに行くならどこに行きたい？という質問には「沖縄にもう1回行って、これの聖地巡礼じゃないですけど（笑）」と回答。そのくらい楽しかったと目を輝かせ「もう一度沖縄に行って、同じプランでデートしたいです。海に行って、運転はまだぎこちないですけどドライブして、おいしいものを食べたいです」と笑った。（modelpress編集部）
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