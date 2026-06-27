女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が29日から第14週に入る。

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。

第14週（6月29日〜7月3日）は「ウソと誠」。

ヒデ（池田朱那）が辞めてしまい、りん（見上）は外科の看護婦取締の職を下ろされてしまう。一看護婦として患者を担当するようになったりんが担当することになったのは、ウソをよくつく、山本（本田大輔）という患者だった。一方、直美（上坂）は一ノ瀬家に同居するようになり…