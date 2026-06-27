生春巻きをもっと気軽に！いつものサラダを巻くだけで、簡単＆華やかな一品が完成
【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ
もちもち食感が人気の生春巻き。「おうちで作るのは難しそう…」「ライスペーパーを上手に巻けない」など、調理のハードルを高く感じていませんか？ 実は、コツさえつかめば生春巻きはとっても手軽に作れるんです！ 今回は、ライスペーパーの基本や、きれいに仕上がる巻き方のコツをお届け。さらに、見映えのする生春巻きが簡単に作れるアイデアもご紹介します！
米粉やタピオカでんぷんなどを円くのばして乾燥させたベトナムの食材。薄くて中身が透けるので、カラフルな野菜と、肉、魚介などを包んだ生春巻きなどに多く利用される。
ライスペーパーのここがいい！
●いろいろな食感が楽しめる！
●すぐにもどせる！
●ストックできる！
■生春巻きの作り方
1．ぬるま湯でもどす
フライパンに2cm深さのぬるま湯（約40℃）を入れ、ライスペーパーを1枚ずつくぐらせる。曲げられるくらいのかたさになったら取り出す。
POINT
ぬるま湯から出したあともどんどんやわらかくなり、くっつきやすくなるので、まだかたいかなと感じるくらいで引き上げて。
2．具をのせて巻く
まな板にライスペーパーをザラザラした面を上にしてのせる。具を中心よりも少し手前にのせ、ひと巻きする。
POINT
具が多いと包みにくいので、慣れないうちは少なめにのせて巻くのがコツ。
3．両端を畳む
左右の端を折り込み、巻き込む。
4．しっかりと巻く
少し手前に引くようにしながら、奥まで巻く。こうすると、具がしっかりおさまり、カットしたときの断面がきれいになる。
POINT
力を入れ過ぎると破れてしまうので、力加減に注意して。
■ポテサラの生春巻き
買ったポテサラで！
【作り方（1本分）】
ライスペーパー1枚はもどす。ポテトサラダ（市販品）は棒状に形を整えてライスペーパーにのせ、ひと巻きしたら、奥にきゅうりの輪切り7枚を並べて一緒に巻く。
＊1本分137kcal／塩分0.6g
（レシピ考案／植田有香子 撮影／田村昌裕）
■レタスとハムの生春巻き
レタスとハムだけ！
【作り方（1本分）】
レタス1枚は繊維に沿って3等分にちぎって重ね、ロースハム1枚をのせて手前から巻く。ライスペーパー1枚をもどし、具をのせて巻く。
＊1本分51kcal／塩分0.4g
（レシピ考案／植田有香子 撮影／田村昌裕）
■チキンとラペの生春巻き
サラダチキンとキャロットラぺで！
【作り方（1本分）】
にんじんのせん切り40gは塩少々をふってもみ、水けを絞ったらフレンチドレッシング（市販品）大さじ1/2であえる。サラダチキン30gはほぐす。ライスペーパー1枚をもどし、具をのせて巻く。
＊1本分98kcal／塩分1.2g
（レシピ考案／植田有香子 撮影／田村昌裕）
＊ ＊ ＊
特別な材料を用意しなくても、いつものサラダを巻くだけで気軽に作れる生春巻き。「これならできそう！」と思える組み合わせから、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／植田有香子 撮影／田村昌裕 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝徳永陽子／菅野直子