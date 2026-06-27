武田久美子が、23年ぶりとなる写真集を9月9日（水）に講談社より発売することが決定した。

武田久美子 最新写真集

武田久美子 最新写真集

「貝殻ビキニ」で一世を風靡したグラビアレジェンドであり、今や女性たちからも支持を集める“美のカリスマ”が、ついに完全復活。南国の絶景を背景に、抜群のプロポーションを惜しみなく披露している。

新境地をたっぷり魅せるとともに、過去の大ヒット写真集を想起させるようなオマージュカットも収録。往年のファンはもちろん、SNSで彼女を知った新たな世代も必見の内容となっている。

“年齢を重ねても、努力し続ければ人は美しくあり続けられる”。時を超えた今の武田だからこそ体現できた、エネルギッシュでグラマラスな最高の艶めきは必見だ。

武田久美子 コメント

このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出させていただくこととなりました。長い時間が経過しましたが、私自身は今が女としての絶頂期だと思っております！ 長年ファンの皆様からは『もういちど写真集を出してほしい』という声をいただいておりました。ようやくその声にお応えできること、本当にうれしく思っております。ファンの方は、どのカットがかつての写真集のオマージュなのか、探して比べてみるのも楽しいと思います。

＜プロフィール＞

たけだ・くみこ

愛知県生まれ。1982年に映画「ハイティーン・ブギ」で女優デビュー。歌手としても活躍しながら、数々の写真集を発表し大ヒットを記録。1999年にアメリカに移住し、現在はサンディエゴ在住。美のカリスマとして、女性たちからの支持も集めている。

書誌情報

武田久美子 最新写真集（タイトル未定）

著者：武田久美子

撮影：ND CHOW

発行：講談社

発売日：2026年9月9日（水）

価格：4,400円（税込）

©ND CHOW／講談社

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