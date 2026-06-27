JAF、車が水没した際の“脱出方法”3つのポイント解説 台風接近で注意呼びかけ「危険な場所には近づかないように」
ロードサービスで知られるJAF（日本自動車連盟）が、27日までに公式Xを更新。自動車が水没した際の脱出方法を紹介した。
【動画】「リアル音響…」水没車両→脱出（360度VRで体験）
投稿で「自動車が水没したときの対処と脱出方法とは？」と紹介。「落ち着いてシートベルトを外し、脱出に備える」「ドアや窓が開かない場合、緊急脱出用ハンマーでガラスを割って脱出する」「外の水位との差が小さくなるとドアへの水圧も下がり開けやすい」と3つの項目を伝えた。
また「#台風 の影響で、既に地域によっては大雨が観測されています。アンダーパスや川沿い、海岸沿い、急傾斜地など、危険な場所には近づかないようにしましょう」と呼びかけた。
なお投稿には、「自動車が水没したときの対処と脱出方法とは？」という質問について、イラストを添えて対応を細かく紹介。「外からの水圧によってドアを開けることができず、窓ガラスは開かずハンマーもないといった最悪の状況でも、車内に水が入ればドアが開けやすくなります。落ち着いて行動しましょう」と呼びかけている。
【動画】「リアル音響…」水没車両→脱出（360度VRで体験）
投稿で「自動車が水没したときの対処と脱出方法とは？」と紹介。「落ち着いてシートベルトを外し、脱出に備える」「ドアや窓が開かない場合、緊急脱出用ハンマーでガラスを割って脱出する」「外の水位との差が小さくなるとドアへの水圧も下がり開けやすい」と3つの項目を伝えた。
なお投稿には、「自動車が水没したときの対処と脱出方法とは？」という質問について、イラストを添えて対応を細かく紹介。「外からの水圧によってドアを開けることができず、窓ガラスは開かずハンマーもないといった最悪の状況でも、車内に水が入ればドアが開けやすくなります。落ち着いて行動しましょう」と呼びかけている。