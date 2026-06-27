15人の大家族「うるしやま家」が2026年6月25日、YouTubeを更新。父親の亨さん（54）が20分で作った簡単ごはんを公開した。

【映像】うるしやま家、母親が作った15人分のお弁当

母親の佳月さん（49）はInstagramで家族15人分のお弁当を紹介。「お弁当屋さんみたい」「15人分は尊敬です」と、大家族ならではの量が話題になっていた。

うるしやま家、父親の亨さんが作る時短夜ご飯を公開

2026年6月25日に更新されたYouTubeチャンネルでは、「【男飯】子ども13人!!ママが送迎祭りの夜パパが作る時短で簡単夜ご飯!!」と題した動画を公開。子どもの送迎などで忙しい佳月さんに代わって亨さんが、たまごスープ・しらすのサラダ・回鍋肉を手際よく作った。

20分で作った夜ご飯に佳月さんは、「美味しい。パパご飯作ってくれてありがとうございます」と感謝した。

この動画に、「料理どれも美味しそうですね」「亨パパが家事をやるから子どもたちがお手伝いをする ステキな家族だわ」「相変わらず手際がよい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）