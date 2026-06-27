Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージ・O卓の第1試合が6月26日に行われ、今大会初出場となった最高位戦日本プロ麻雀協会の若手女流・高津柚那が、Mリーグ屈指の実力者を相手に強烈な満貫をアガりきった。覚悟を決めた見事な押しっぷりと、そこから手繰り寄せた鮮やかなアガリに多くのファンから称賛の声が寄せられた。

【映像】注目女流の一撃！高津柚那が決めたハードパンチ

高津は麻将連合のオープンタイトル「第17回μレディースオープン」を制して初タイトルを獲得した、26歳の期待の若手だ。鈴木優（U-NEXT Pirates・最高位戦）が経営していた雀荘でのアルバイト経験があり、最近では地元の愛知県豊橋市から将来のMリーガーになることを心に決めて上京を決断したSNSの投稿が話題を集めたばかり。この日はキラキラ輝くネイルに鮮やかな金髪と、大舞台にふさわしいインパクト十分のビジュアルで試合会場へと姿を現した。

見せ場となったのは南3局。高津は2万3400点持ちの2着目で、トップ目は3万5300点持ちの堀慎吾（KADOKAWAサクラナイツ・協会）という状況だった。高津の配牌は、ピンズで1面子、マンズとソウズにそれぞれ両面ターツとカンチャンターツが1つずつあり、ドラの4索も1枚抱える好材料。しかし、ここから思うようにツモが効かず時間がかかってしまう。そこへ親の堀から6巡目にリーチ・赤・ドラのカン3索待ちで先制リーチを浴びせられた。

周囲に強烈なプレッシャーがかかる中、高津は10巡目に勝負の分かれ目を迎える。ここは引けないと腹をくくったか、無筋の1索を強気にプッシュ。この決死の押しが功を奏し、12巡目に9索を引き入れてテンパイを果たす。高津はキュッと唇を噛むようにして気合いを入れると、リーチ・平和・ドラの五・八万待ちで即リーチを宣言した。山には3枚残されていた。

この向かっていく姿勢が劇的な結末を呼び込む。直後、当たり牌の八万を掴んだ堀がこれをツモ切り。高津の「ロン」の発声が響き渡った。リーチ・一発・平和・ドラの満貫、8000点（供託1000点）の直撃となり、Mリーグ最高峰の実力者へ痛烈なカウンターを浴びせた。

この勇気ある選択に、解説の河野直也（最高位戦）も「よく押したね！1索。あそこが本当にターニングポイントだった」と絶賛。コメント欄も「押したご褒美」「きたーー！！」「ナイス押し！！」「この子良いやん」「いい麻雀してるな」「これ押せたのは強い」と大絶賛の声で埋め尽くされた。夢のMリーグ入りを引き寄せるような高津の熱い闘牌は、視聴者の心に強い印象を焼き付けた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

