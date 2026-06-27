女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２７日に、第６４話と６５話が放送された。

２５日午前に発生した地震の影響で、また２６日はサッカー北中米Ｗ杯の生中継があったため、放送時間が変更されていた。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

６５話では、ツヤ（東野絢香）につらい結末が待っていた。看病婦の仕事と看護婦の勉強の両立に励んでいたが、もう体力は限界。患者への薬を忘れてしまい、解雇処分を下された。

ネットは「ツヤさん解雇て…」「辛い展開」「厳し過ぎない？」「直後に叩き落とす衝撃展開…ツヤさん何とか後に看護婦になり再登場を」「こんな形で」「がんばってた人ががんばりすぎてしまって報われないの一番悲しい」「病院としては患者が最優先。これは正しい。ただ、たった一度のミスで解雇の現実は厳しい。そしてツヤの無理な努力が水泡に！」とショック。

また「序盤、シマケンのかわいさに癒されていたのが嘘のよう…ツヤさんがいつかトレインドナースになれますように」「サブタイトルが『白日の夢』の時点で、ツヤさんの夢は叶わないのかなぁとは予感したけど…解雇は、想定以上のバッドエンドだったな」「ツヤさんの解雇はショックだったけど、看護師になるという夢を諦めないツヤさんに看護の本を渡して精神的に支えるりんと、貧しい人が這（は）い上がれない社会の構造の歪（いびつ）さを訴えることができる直美がいるのが救いだよね。この二人がいれば現状を変えていける、そんな可能性を残した終わり方」「院長は冷たくドライに思えるが、言ってることは至極真っ当」と様々な感想が集まった。